Living Bytes: Ausbau des Markenportfolios

Seit dem 1. November 2018 ist Living Bytes „Die Markenvertretung“, Hamburg, für das Incentive-, Prämien- und Werbeartikelgeschäft vom Outdoor-Spezialisten Esbit, Hamburg, zuständig. Das Sortiment umfasst Isolierflaschen, Thermobecher, Edelstahltrinkflaschen u.v.m. „Die Produkte von Esbit – Made to survive haben uns aufgrund ihrer hohen Qualität, des Designs und der vielseitigen Anwendungsgebiete so sehr begeistert, dass wir die Outdoor-Marke einfach mit in unser Portfolio aufnehmen mussten“, sagt Johanna Herrmann, Head of Sales bei Living Bytes. „Darüber hinaus können wir unseren Werbeartikelpartnern dadurch auch ein für uns völlig neues Produktsegment mit hohem Wachstumspotenzial bieten.“

Neben Esbit hat Living Bytes „Die Markenvertretung“ Produkte von Weber-Stephen (inkl. Food), Fiskars (Garten und Küche) und Gerber im Programm.

www.die-markenvertretung.de

www.esbit.de