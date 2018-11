reeko design: Neuer Key Account Manager

Zum 31. Dezember 2018 beenden Interpro Brands, Bremen, und reeko design – a Division of Carstensen Import-Export Handelsges. mbH, Ellerau, ihre Vertriebskooperation auf dem deutschen Markt. Somit werden ab dem 1. Januar 2019 wieder alle deutschen Kunden direkt von reeko betreut und beliefert. Für die Key Account-Betreuung konnte das Unternehmen mit Robert Koch einen der Werbeartikelbranche vertrauten Experten gewinnen, der bereits seit dem 1. Oktober 2018 die Postleitzahlengebiete 4 bis 9 betreut. Koch verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Markt haptischer Werbung und wartet v.a. im Bereich Textilien mit umfangreichen Kenntnissen auf. „Ich freue mich auf diese neue, spannende Aufgabe und darauf, meine Kunden in den kommenden Wochen, spätestens auf der PSI 2019, persönlich kennenzulernen“, so der Vertriebsprofi, der reeko sowohl im Direktimport- als auch im Lagergeschäft unterstützen wird.

Reeko design wurde 2003 gegründet und ist seit 2015 Teil der Carstensen Unternehmensgruppe. Neben einem ständig lieferbaren Sortiment an hochwertigen, designorientierten Werbeartikeln bietet reeko auch haptische Werbung nach Maß, die als Sonderanfertigung kundenspezifisch entwickelt, produziert und importiert wird.

www.reeko.com