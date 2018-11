prodono unterstützt Hilfsprojekt

Prodono, Schauenstein, hat den Gesangverein Streitau e.V. mit einer Spende im Wert von 1.000 Euro unterstützt. Die gestifteten Poloshirts kamen dem Hilfsprojekt „Grenzenlos“ des Gesangvereins zugute, das einen Kindergarten in den Slums von Mombasa/Kenia fördert. Einige Vereinsmitglieder waren eine Woche vor Ort und halfen u.a. beim Verputzen der Wände in der Schule sowie beim Bau von Fußballtoren und Bänken. Außerdem kochten die Mitglieder des Gesangvereins für die Kinder, schenkten ihnen Aufmerksamkeit und sorgten für Freude beim gemeinsamen Singen und Musizieren. Der Gesangverein wird dieses Projekt auch in Zukunft von Deutschland aus weiter betreuen.

Die seit 20 Jahren in Schauenstein ansässige prodono Werbemittel GmbH – bis Anfang 2018 absatzplus – wird von Christof und Stefan Eul geleitet, denen die Unterstützung sozialer Projekte besonders am Herzen liegt.

www.prodono.de