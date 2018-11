Promotional Gift Award 2019: Wer gewinnt?

Es sind nur noch wenige Tage, bis die Anmeldefrist für den Promotional Gift Award 2019 endet. Wer bis zum 30. November 2018 sein Produkt oder seine Kampagne beim Kölner Verlagshaus WA Media einreicht, sichert sich die Chance, zu den Gewinnern des begehrten Kommunikations- und Designpreises zu gehören. In diesem Jahr sind gleich drei Marketingprofis namhafter Unternehmen Mitglieder der unabhängigen Fachjury: Ulrike Müßigbrodt (Henkel), Nadja Trumm (Volkswagen Zubehör) und Jürgen Zimmer (Mast-Jägermeister) begutachten und bewerten zusammen mit vier weiteren Juroren alle Wettbewerbseinreichungen. Gemeinsam entscheiden die Experten aus Wirtschaft, Fachpresse, Veranstaltungsmanagement und Werbeartikelhandel, welche Ideen aus der Welt der haptischen Werbung sich mit der renommierten Auszeichnung schmücken dürfen.

Seit 2003 prämiert der Promotional Gift Award Marketingkampagnen mit gegenständlichen Elementen, Sonderanfertigungen, die die DNA einer Marke perfekt transportieren, Merchandising, das die Zielgruppe zum Jubeln bringt, sowie innovative und werbewirksame Giveaways und Premiumprodukte. Die Gewinner dokumentieren mit der Auszeichnung ihre Professionalität und Innovationskraft und stechen aus der Masse hervor. Für reichweitenstarke Publicity ist durch die Vorstellung der Siegerprodukte in den Fachmedien des Veranstalters, des Kölner Verlagshauses WA Media, gesorgt. Alle Gewinnerprodukte des Promotional Gift Award 2019 werden außerdem am 20. März 2019 auf der HAPTICA® live ’19 im World Conference Center Bonn ausgestellt. Hier findet auch die Preisverleihung statt. Mehr Infos rund um den Award finden Sie in den FAQ.

www.promotionaward.com