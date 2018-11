20 Jahre CosmoShop

Die CosmoShop GmbH aus Puchheim bei München feiert 20-jähriges Bestehen. Ende der 1990er Jahre von Silvan Dolezalek, Peter Hoolmans und Herbert Reiber im Keller eines Reihenhauses gegründet, hat sich das Unternehmen mittlerweile zu einem dynamischen Fullservice-E-Commerce-Dienstleister mit 19 festangestellten und zehn freien Mitarbeitern entwickelt. Neben 20 Jahren Erfahrung im Bereich E-Commerce verfügen die Spezialisten über mehr als zehn Jahre Know-how in der Entwicklung von Cloudsoftware. Innovative Lösungen werden in Form von Modulen ständig neu entwickelt und erweitern die Softwarebasis des CosmoShops.

Zu den Meilensteinen in der Geschichte des E-Commerce-Spezialisten gehören das bereits 1999 entwickelte eigene Shopsystem sowie Branchenlösungen für die Bereiche Retail, B2B, Web2Print und die Werbeartikelindustrie. Seit 14 Jahren ist die CosmoShop GmbH in der Werbeartikelbranche aktiv und bedient Händler und Agenturen mit der gleichnamigen Shopsoftware. Seit 2017 gibt es mit der CosmoShop „Merchandise Edition“ eine neue, speziell auf die Werbeartikelbranche zugeschnittene Shopversion. Der standardisierte, updatefähige Shop bietet Werbeartikelhändlern viele für ihre Arbeit notwendige Funktionen, optimiert Prozesse, steigert die Effizienz und spart somit Kosten. Ganz neu sind die Funktionen „Druckkosten Kalkulator“ und die flexible Importschnittstelle für Lieferantendaten, die sich an den aktuellen Nachfragen des Marktes orientieren. 2018 wurden Dolezalek, Reiber, Hoolmans und ihr Team mit dem Innovationspreis-IT von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

www.cosmoshop.de