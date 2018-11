DK Verlag gewinnt Jugendsachbuchpreis 2018

Auch in diesem Jahr darf sich der DK Verlag, München, wieder über einen Gewinn des Jugendsachbuchpreises in der Kategorie Lizenztitel sowie über vier Nominierungen in den Kategorien MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) und Sachbuch freuen. Die Platzierung der Titel in insgesamt drei Kategorien zeigt erneut die große Spannweite der Themenfelder, die der Verlag mit seinen Büchern bedient.

Zusammen mit dem Gewinnertitel Superstarke Bakterien sind die Bücher memo Wissen entdecken. Bedrohte Tiere, memo Wissen entdecken. Fossilien, Programmieren mit Python und Super Erde – So spektakulär ist unser Planet nominiert. Verliehen wird der Sachbuchpreis vom Verein für Leseförderung e.V., der sich damit für eine nachhaltige Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen engagiert, am 30. November in Heilbronn. Das gewonnene Preisgeld will der DK Verlag an den Verein „Die Arche Christl. Kinder- und Jugendwerk e.V.“ in München-Moosach spenden.

