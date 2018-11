Neues Messeformat: Business Innovation Week Switzerland

Vor mehr als 180 Teilnehmern stellte die Emex Management GmbH am 18. Oktober 2018 im StageOne die Leitidee und das Konzept der Business Innovation Week Switzerland vor. Das neue Event soll das Industriegebiet in Zürich-Oerlikon vom 30. September bis zum 4. Oktober 2019 zum Zentrum für neueste Technologien, Megatrends, digitale Transformation, Wachstum und interdisziplinären Dialog zwischen Wirtschaft, Gewerbe und Politik machen. „Die Business Innovation Week Switzerland will KMU-Zukunft abbilden und die neuesten Technologien, Transformation und Innovation von zukunftsbewegenden Unternehmen speziell für KMU und deren Mitarbeiter zugänglich und erlebbar machen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Kreative Sessions, Lunch-Meetups zu diversen Zukunftsthemen, Diskussionsrunden und musikalische Highlights sollen das Innovations-Happening ergänzen, abends vernetze man sich bei After-Work-Events in den umliegenden Restaurants, Bars und Offices, so die Planung.

Ende August 2018 gab Ewa Ming, Geschäftsführerin der Emex Management GmbH, den Weggang der führenden Schweizer Marketingmesse SuisseEmex aus der Messe Zürich bekannt und kündigte ein erweitertes Gesamtkonzept an einem neuen Standort an. So werden die etablierte SuisseEmex sowie die erfolgreichen Formate Digital Summit für KMU, Marketingkongress Futurize M und Mice Days Switzerland in das neue Gesamtkonzept integriert, für die Enterprise Solutions soll ein spezielles „Programm im Programm“ erarbeitet werden. Die Emex Management GmbH rechnet bei der Premiere im kommenden Jahr mit 200 mitwirkenden Partnerfirmen, 120 Referenten, 80 Side Events und Workshops, 1.500 Kongressteilnehmern und 8.000 Besuchern.

Alle Unternehmen sowie Firmen rund um die Location StageOne sind eingeladen, ihre Bürotüren zu öffnen und ihre innovativen Konzepte, Best Cases und ihr Unternehmen zu präsentieren und aktiver Teil des Projektes zu sein. Interessierte können sich ab sofort melden, um sich eine der limitierten Teilnahmemöglichkeiten zu sichern und sich als Kompetenzpartner zu engagieren.

https://kmu-zukunft.ch