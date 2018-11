Plato Group: Geschäftsführerwechsel

Nachdem die Plato Group, Muttergesellschaft von Clipper, Compacon und Igo-Post, zum 1. Januar 2017 die Mehrheitsanteile an Compacon, NL-Barendrecht, erworben hat, übergibt Frans-Jozef Maas, CEO der Plato Group, seine Position als Geschäftsführer jetzt an Ton Löbker. Löbker ist Gründer und CEO von Compacon und verfügt über umfangreiche Branchenkenntnisse. „Tons Vision bezüglich der Marktentwicklung trägt seit Langem erheblich zu unserer Gruppe bei. Ich freue mich deshalb sehr, dass er die Leitung übernimmt“, erklärt Frans-Jozef Maas, der der Unternehmensgruppe in der Übergangsphase während der kommenden Monate noch zur Verfügung steht.

www.compacon.nl