GWW-Newsweek 2019: Terminschiene steht

Wie der GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) jetzt bekanntgab, wird die GWW-Newsweek zwischen dem 6. und 16. Mai 2019 erneut in mehreren Großstädten Deutschlands Werbeartikelberater sowie deren Industriekunden dazu einladen, sich über die Neuheiten im Markt haptischer Werbung zu informieren. Zudem findet im direkten Anschluss in Kooperation mit dem schweizerischen Verband Promoswiss erneut die Newsweek-Schweiz im Rahmen des PSF-Forums statt.

Das Konzept der Newsweek ist einfach wie genial: Werbeartikelberater haben die Möglichkeit, ihren Kunden in Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten innerhalb kurzer Zeit einen informativen Überblick über das gesamte Spektrum gegenständlicher Werbung zu präsentieren und fundierte Informationen an die Hand zu geben. Das konstruktive Zusammenspiel auf der Newsweek führt nach Angaben des GWW in jedem Jahr zu nachweislich positiven Umsatzentwicklungen bei den Beratern. Auch in 2019 werden bis zu 100 Aussteller auf der GWW-Newsweek präsent sein und interessierten Besuchern zahlreiche Produktneuheiten präsentieren. Überschaubare Messestände, die Konzentration auf Produktneuheiten, kurze Anfahrtswege, gute Parkmöglichkeiten sowie hochwertiges Catering sorgen zusätzlich für Bereicherung und runden den Messebesuch im positiven Sinne ab.

Wie der GWW jetzt zudem bekanntgab, findet die ausschließlich dem Werbeartikelfachhandel vorbehaltene Trend im kommenden Jahr erneut in Wiesbaden statt, und zwar am 26. und 27. September 2019 im RheinMain CongressCenter.

http://gww-newsweek.de

www.gww.de

www.promoswiss.ch

Bildquelle: Brit München, © WA Media; GWW