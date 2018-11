mbw: Experten-Talk auf der PSI-Messe

Unter dem Motto „Wir schenken Ihnen Quality Time – 30 Minuten Experten-Talk“ initiiert mbw, Wanderup, auf der kommenden PSI-Messe in Düsseldorf einen Experten-Talk. Am Stand des norddeutschen Importeurs werden vom 8. bis zum 10. Januar 2019 die wichtigsten Fragen rund um die Beschaffung und den Einsatz von qualitativ hochwertigen Werbeartikeln beantwortet. Lutz Franke, Leiter der Abteilung Qualitätsmanagement bei mbw, und Beke Rüten-Budde, Fachexpertin für Spielzeug und Lebensmittelkontaktmaterialien beim Hamburger Prüfinstitut Hermes Hansecontrol, bringen den Teilnehmern gemeinsam das mbw-Qualitätsmanagement näher und beantworten Fragen rund um die Themen Qualität und Produktsicherheit. Seit Juli 2012 haben die Wanderuper ein hausinternes Qualitätsmanagement etabliert. Die Abteilung kümmert sich ausschließlich um die Überwachung der Produktqualität, die Einhaltung von Richtlinien und Normen sowie die Prozessoptimierung im Unternehmen.

Die jeweils halbstündigen Expertenrunden finden an allen drei Messetagen zu jeder vollen Stunde am Stand von mbw in Halle 12 statt. Werbeartikelhändler sind dazu eingeladen, am dritten Veranstaltungstag gemeinsam mit ihren Industriekunden an der Veranstaltung teilzunehmen. Weitere Informationen zum Experten-Talk von mbw finden sich unter:

https://mbw.sh/de/quality-time