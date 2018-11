Promotional Gift Award 2019: Letzte Chance

Übermorgen, am 30. November 2018, endet um Mitternacht die Anmeldefrist für den Promotional Gift Award 2019. Wer seinen Streuartikel, Mailingverstärker, Merchandisingartikel, sein Premiumprodukt, seine Sonderanfertigung oder seinen haptischen Kampagnenhelfer bis dahin per Online-Registrierung und Zusendung an das Kölner Verlagshaus WA Media für den renommierten Design- und Kommunikationspreis eingereicht hat, sichert sich die Chance auf einen Gewinn. Den Siegern winkt nicht nur Ruhm und Publicity, der Award ist auch ein Aushängeschild für Kreativität, Professionalität und Kompetenz, das gut in der Neukundenakquise eingesetzt werden kann. Außerdem gibt die Auszeichnung werbenden Unternehmen eine Orientierungshilfe bei der Auswahl ihrer Werbeartikel.

Die unabhängige Fachjury prüft und bewertet die Teilnehmerbeiträge am 10. und 11. Dezember 2018. Bereits am 12. Dezember werden die Sieger per Mail benachrichtigt. Die offizielle Preisverleihung findet auf der HAPTICA® live ’19 am 20. März 2019 im World Conference Center Bonn (WCCB) statt. Hier werden auch alle Gewinnerprodukte mit einer eigenen Ausstellung gewürdigt.

www.promotionaward.com