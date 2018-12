Brands Fashion: Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht

Brands Fashion, Buchholz, hat zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Das Dokument präsentiert auf 24 Seiten den Status Quo zahlreicher Bereiche, in denen das Textilunternehmen nachhaltig wirtschaftet. So ist beispielsweise das Einkaufsvolumen von 3,5 Mio. GOTS-zertifizierter Teile in 2016 auf über 5,5 Mio. in 2017 gestiegen. Die Anzahl der Teile mit Fairtrade-zertifizierter Baumwolle erhöhte sich von rund 70.000 auf 2,8 Mio., und der Anteil an Fairtrade-Kunden stieg auf 15%.

Brands Fashion entwickelt und produziert qualitativ hochwertige und modische Arbeitskleidung sowie Fashion-Kollektionen für namhafte Unternehmen in Europa und den USA. Dabei verfolgt der Textilspezialist das Ziel, möglichst viele Artikel aus 100% Bio-Baumwolle und Fairtrade-zertifizierten Materialien herzustellen. „In sämtlichen Bereichen möchten wir bei unseren Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden das Bewusstsein für nachhaltig wirtschaftliches Handeln etablieren“, erläutert Uli Hofmann, Gründer und Geschäftsführer von Brands Fashion, das Unternehmensmotto „Social. Green. Fashion.“ Als Teil der Firmengruppe Jebsen & Jessen kann Brands Fashion dabei auf wertvolle Ressourcen zugreifen. U.a. führt das ebenfalls zu Jebsen & Jessen gehörende Unternehmen Triton Textile im Auftrag von Brands Fashion regelmäßige Audits bei Produzenten im asiatischen Raum durch und trägt so zur Transparenz in den Lieferketten bei.

Der Nachhaltigkeitsbericht ist ab sofort auch online einsehbar.

www.brands-fashion.com