CDH: Firmenanbau

Um ihren inzwischen über 15 Mitarbeitern ausreichend Platz zu bieten, erweitert die Computer Division Heinemann GmbH (CDH) ihren Firmensitz in Radevormwald. 1994 von Geschäftsführer Martin Heinemann gegründet, wurde aus dem auf Softwarelösungen für die Werbeartikelbranche spezialisierten Ein-Mann-Betrieb schnell ein mittelständisches Unternehmen. Im Mai 2001 folgte der Umzug von 16 qm in den neugebauten Firmensitz in Radevormwald, der nun mit einem Anbau weiter vergrößert wird.

Der 2001 von CDH bezogene Neubau wird aktuell um einen Anbau erweitert.

Der neue Gebäudeteil wird voraussichtlich im Januar 2019 fertiggestellt sein.

www.cdh.info