Trotec Laser: Neues Seminarprogramm

Die Trotec Laser GmbH, A-Marchtrenk, hat die Termine der Trotec Academy für 2019 bekannt gegeben. Der Spezialist für Lasersysteme bietet in Form von Tagesseminaren Schulungen zu Grundlagen der Lasertechnik und Materialbearbeitung an. Abhängig vom Schwerpunkt des gewählten Kurses können die Teilnehmer in kleinen Gruppen ihr Wissen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis vertiefen. Zudem besteht die Möglichkeit, eigene Materialien mitzubringen und individuelle Tipps von den Seminarleitern zu erhalten. Zu den beliebtesten Kursen zählen Fotogravur, Acrylschnitt und Holzbearbeitung. Ergänzt wird das Programm im kommenden Jahr erstmals durch ein Marketingseminar.

Die themenspezifischen Trainings finden an den drei deutschen Trotec Laser-Standorten in Berlin, Darmstadt und Ismaning bei München sowie am österreichischen Firmenhauptsitz in Marchtrenk statt. Teilnehmen können sowohl Trotec-Kunden als auch andere Laseranwender. Weitere Informationen zum Kursprogramm finden sich auf der Homepage von Trotec Laser.

www.troteclaser.com