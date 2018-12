Promonotes: Dreifacher Zuwachs

Promonotes vermeldet drei Neuzugänge am deutschen Firmenstandort in Kaltenkirchen. Seit dem 1. November 2018 ist Mattheus Kondraciewicz an Bord. Der erfahrene Branchenprofi blickt auf Stationen bei Richartz, mcs promotion sowie Gemaco zurück, spricht fließend polnisch und wird künftig das Key Account Management übernehmen.

Ebenfalls über polnische Sprachkenntnisse verfügt Damian Stahmann, der Mitte August als Quereinsteiger zu Promonotes stieß und zuvor bei der Spedition Emons tätig war. Marion Nitsche arbeitet bereits seit Juli für den Notizbuchspezialisten und verfügt über Erfahrungen im Druckgewerbe. Nitsche und Stahmann verstärken gemeinsam das Vertriebsteam bei Promonotes.

www.promonotes.de