BPMA: Vorstandswahlen

Am 7. November 2018 fand bei der London Mathematical Society die 15. Jahreshauptversammlung des britischen Branchenverbandes BPMA (British Promotional Merchandise Association) statt. Chairman Graeme Smith führte durch das Treffen und lieferte eine Zusammenfassung der Ereignisse 2018. Dabei blickte er u.a. auf die Herausforderungen und Chancen in der Werbeartikelbranche, die vom BPMA und Sourcing City veranstaltete Messe Merchandise World, Forschungs- und Bildungsaktivitäten des Verbands zurück, thematisierte Veranstaltungen für 2018/19 und das vom BPMA publizierte Magazin Product Media. Finanzvorstand Alex Turner legte die Finanzen für das im Mai 2018 beendete Geschäftsjahr dar und wurde einstimmig entlastet.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Graeme Smith als Präsident, Angela Wagstaff als neue Vorsitzende und Alex Turner als Vice Chair and Finance Director einstimmig gewählt. Neue Board-Mitglieder sind Mark Alderson (First Editions), Helen Brennan (Brand Addition), Andrew Langley (Juniper Products) und Haydn Willetts (Mid Ocean Brands). In seiner neuen Position als CEO war Jon Birrell erstmals bei der Jahreshauptversammlung des BPMA zugegen. „Für den BPMA ist eine gute Zeit angebrochen – mit neuen Kräften, die einen frischen Blick mitbringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die weitere strategische Entwicklung des BPMA.“

www.bpma.co.uk