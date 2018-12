Bags by Riedle: Pionierarbeit für die Papiertasche

Der Name Riedle steht seit nunmehr fast 25 Jahren für Papiertaschen. Um die Hochwertigkeit seiner Modelle zu unterstreichen, sein Unternehmensprofil zu schärfen und sich als Marke für Marken klar in der Branche zu positionieren, präsentiert sich der erfahrene Hersteller aus Langenbrettach ab sofort mit neuem Logo und Look sowie aufgefrischtem Produktportfolio als Riedle Papiertaschenmacher.

Langenbrettach, Baden-Württemberg – ein kleines Örtchen im Landkreis Heilbronn, bekannt u.a. für den Brettacher, eine regionale Apfelsorte. Doch der erste Eindruck von verschlafener ländlicher Idylle trügt: Das kleine Städtchen gehört zur Region Heilbronn-Franken, die sich durch ihre große Anzahl erfolgreicher Unternehmen auszeichnet. Von alfi, Hersteller für Isoliergefäße, über die Schwarz-Gruppe, größter Handelskonzern Deutschlands, bis hin zum weltbekannten Hersteller für Befestigungsund Montagetechnik Würth – die Dichte der Weltmarktführer ist hier besonders groß. Ein gutes Klima also für Unternehmertum und Erfindergeist, in dem ein weiterer Spezialist hervorragend gedeihen konnte: der Papiertaschenhersteller Bags by Riedle.

Knapp ein Vierteljahrhundert ist es jetzt her, dass Firmengründer und Geschäftsführer Volker Riedle zu dem Produkt kam, das in seinem Leben seitdem eine buchstäblich tragende Rolle spielt: Nachdem ihm – einer billigen Papiertüte sei Dank – die Schampusflasche auf dem Weg zum Rendezvous zerbrach, entwickelte der gelernte Druck- und Papiertechniker eine Tasche, die eben nicht einfach reißt, um ihren Inhalt der Schwerkraft preiszugeben. Maximal belastbar sollte die Lösung sein, dazu komfortabel und schick, für einen guten Eindruck beim Überreichen des enthaltenen Präsents. Herausgekommen ist ein Produkt, das zwar stets den individuellen Bedürfnissen der Kunden angepasst und im Detail weitergesponnen wurde, aber von der grundsätzlichen Beschaffenheit unverändert geblieben ist – die Riedle Papiertasche.

Qualitätsführer und Innovationsträger

Seither stellt der inhabergeführte Familienbetrieb mit 17 Mitarbeitern am Unternehmensstandort in Deutschland sowie im europäischen Ausland ausschließlich Papiertaschen her und punktet mit umfangreichem Know-how sowie einer großen Fertigungstiefe. Ihre Stabilität ist dabei nur einer von vielen Aspekten, die die Riedle Papiertasche von der bloßen Verpackung abhebt. „Unsere Taschen haben ein unglaubliches Potenzial als Werbeträger im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind dank ihrer großen Belastbarkeit häufig wiederverwendbar und tragen Logo und Botschaft so deutlich weiter als die übliche Plastiktüte“, betont Volker Riedle. Bestätigung findet Riedle u.a. durch das Institut für Papier-, Zellstoff- und Fasertechnik der TU Graz sowie das Papiertechnische Institut (PTS), die das Modell Riedle LongLife® einem Härtetest unterzogen haben. Bis zu 15 kg, so auch das Ergebnis der Prüfung nach DIN EN 13590, stemmt die Tasche ohne Einreißen an der Kordelhalterung oder der Bodenplatte. Möglich macht das u.a. die Verwendung von langfasrigem, reißfesten Papier; die extra starke Bodenplatte ist fest verklebt, nicht nur lose beigelegt, und verstärkte Pappversteifungen verhindern das Ausreißen der Kordel. „Wir empfehlen zudem Papierstärken von mindestens 190 g für ein optimales, langlebiges und häufig wiederverwendbares Ergebnis. Laut einer vom Industrieverband für Papier- und Folienverpackung durchgeführten Studie kommt eine einfache Tragetasche während ihres Einsatzes auf 236 Blickkontakte – wer auf unsere Papiertasche setzt, kann ein Vielfaches davon erreichen“, ist sich Riedle sicher.

Dass die Modelle weit mehr sind, als einfaches Transportmittel von A nach B, zeigt auch das breitgefächerte Sortiment: Ob luxuriös anmutende Taschen mit silber-schimmernden Reliefprägungen, mattkaschierte Varianten mit Highlights in glänzendem UV-Spotlack, Modelle mit Innendruck und abreißbaren Coupons für Aktionen am POS oder Taschen im Sonderformat, die das beworbene Produkt in der Formgebung originalgetreu aufgreifen – nahezu alle denkbaren Ausführungen können für die kreative Kundenansprache zum Tragen kommen. Für ein rundherum stimmiges Ergebnis sind 170 Kordelfarben wählbar, auch Sonderfarben lassen sich umsetzen. Dabei haben die Papiertaschen trotz ihrer vielfältigen Ausprägungen und Gestaltungsmöglichkeiten eines gemeinsam: Sie alle verkörpern die vier Markenattribute „aufregend, elegant, innovativ, stabil“, die auch der neue Auftritt des Unternehmens hervorheben soll.

New Look

Ab November 2018 werden die Taschen im neuen Look werblich präsentiert. Das aufwendig designte Key Visual zeigt einen schwarzer Panther als Inbegriff von Anmut, Kraft und Eleganz, dem eine weiße Riedle-Tasche zur Seite gestellt wird. Im Hintergrund versinnbildlicht eine Wabenstruktur als stabilste natürliche Bauform die Hochwertigkeit und Langlebigkeit der Papiertaschen. Im neuen Gewand zeigt sich zudem das Logo ohne das bisher verwendete Doppel-R – „Riedle Papiertaschenmacher“ in klarer, leicht geschwungener Schrift steht ab sofort für die Marke.

Anlass für den neuen Auftritt waren keine grundsätzlichen Veränderungen. Vielmehr sollen frei nach dem Motto „Alles bleibt noch besser“ die Kernkompetenzen des Unternehmens herausgearbeitet werden, wie Volker Riedle betont: „Inzwischen mag es zwar an die 200 Anbieter für Papiertaschen auf dem Markt geben, viele davon sind allerdings keine Hersteller und können so nicht mit unserem Fachwissen mithalten. Wir wollen unsere Position als Spezialisten, als Qualitätsführer und Innovationsträger in unserem Produktsegment kommunizieren und so zu dem Anbieter werden. Unternehmen sollen ihren Werbeartikelhändler gezielt nach einer ‚Riedle‘ fragen.“ Damit sich Bags by Riedle zukünftig als Marke für Marken etablieren kann, sind die Modelle standardmäßig mit einem Co- Branding versehen. Zudem wurde das Produktsortiment grundlegend überarbeitet, Klassiker umbenannt und neue Modelle eingeführt – jede Tasche trägt jetzt den Unternehmensnamen in der Bezeichnung. So wird aus TopLuxe/Basic die Riedle Classic, aus TopLuxe/Gift wird Riedle Fantasy, und TopShop wird zu Riedle Shopper. Um werbenden Unternehmen noch mehr Möglichkeiten für die individuelle Umsetzung ihrer Kampagnen an die Hand zu geben, ergänzen darüber hinaus Neuentwicklungen wie Riedle RoundEdge das Portfolio, die ihrem Namen mit elegant abgerundeten Ecken alle Ehre macht.

Neu im Programm ist auch Riedle Nature – eine Tasche aus Graspapier für die umweltfreundliche Unternehmenskommunikation. „Die Produktion von grasbasiertem Zellstoff ist u.a. sechs Mal energiesparender als die von Sulfat-Zellstoff, außerdem erfüllt Graspapier im Gegensatz zum kurzfasrigen Recyclingmaterial unsere Ansprüche an Hochwertigkeit und Belastbarkeit“, merkt Riedle an. Das bei den PSI Sustainability Awards 2018 als „Sustainable Product“ ausgezeichnete Modell fügt sich nahtlos in die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmenskultur ein. Neben der Herstellung langlebiger, recycelbarer und kompostierbarer Werbebotschafter aus nachwachsenden Rohstoffen kann Riedle mit dem FSC (Forest Stewardship Council)-Zertifikat auch beim kritischen Kunden punkten. Darüber hinaus produziert Riedle klimaneutral – und das seit Frühjahr 2018 mit 100% Ökostrom. Auch auf den Verzicht auf Produktionsstätten in Fernost, die sich u.a. negativ auf die CO2-Bilanz auswirken können, legt Riedle Wert. „Der FSC selbst hat unsere Tasche schon als Werbeträger eingesetzt – das zeigt uns, dass wir in puncto Nachhaltigkeit auf dem richtigen Weg sind“, so Riedle stolz.

Für das umfassende Know-how der Langenbrettacher soll nicht zuletzt der neue Markenname stehen. „Die Bezeichnung ‚Riedle Papiertaschenmacher‘ unterstreicht den Manufakturaspekt. Schließlich kommt bei unseren Produkten noch sehr viel Handarbeit zum Einsatz: Sieben Personen arbeiten an einer Tasche, das sind bei durchschnittlich 70.000 produzierten Modellen pro Tag in der Tat eine Menge Handgriffe. Allein 280.000 Knoten müssen täglich geknüpft werden, um die ca. 91 km Kordel zu befestigen“, merkt Riedle an. Die Produktionsstätten sind so ausgelegt, dass alles unter einem Dach abläuft, inklusive der individuellen Gestaltungen und Veredelungen – und das ohne Lagerware. Für jeden Kunden, darunter große Namen wie Bosch, Mercedes-Benz, Porsche, Swarovski, Tommy Hilfiger oder Vodafone, wird auftragsspezifisch gearbeitet. So erhält jedes Unternehmen eine Tasche nach Maß und einen Werbebotschafter, der im Alltag oft zum Tragen kommt – sei es beim Einkaufen oder unterwegs mit Sektflasche zum Rendezvous mit der Liebsten.

