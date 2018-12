Jahresrückblick und Neuheitenschau in den WA Nachrichten

Am 12. Dezember erscheint die letzte Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten in 2018. Die 178 Seiten starke Ausgabe präsentiert Produktneuheiten und Trends der kommenden Saison und widmet sich einer ausführlichen Rückschau auf das Werbeartikeljahr 2018. Im Branchenmonitor schildern außerdem Werbeartikelexperten ihre Eindrücke vom ablaufenden Geschäftsjahr und setzen sich mit gegenwärtigen Markttendenzen auseinander. Dank der in den meisten Fällen stabilen Umsatzentwicklung zeigten sich die meisten Interviewpartner zufrieden mit der aktuellen Wirtschaftslage. Zu den am häufigsten diskutierten Themen zählten neben dem wachsenden E-Commerce-Markt, der Ende Mai endgültig in Kraft getretenen DSGVO sowie dem weit verbreiteten Mangel an Fachkräften auch der neue Messeverbund aus PSI-Messe, PromoTex Expo und viscom. Zudem prägte die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen Produkten den Werbeartikelmarkt.

www.wanachrichten.de