prodono: Sachspende für Weihnachtsfeier

Prodono, Schauenstein, unterstützt die diesjährige Weihnachtsfeier eines gemeinnützigen Unternehmens mit einer Sachspende: 15 Taschen mit nützlichen Geschenken gehen an die Klienten des Hofer Sozialunternehmens FiZ (Familie im Zentrum), das ambulante sozialpädagogische Hilfe für psychisch Kranke, Suchtkranke und für Familien anbietet. Mit 40 Mitarbeitern ist das Unternehmen in den letzten Jahren stark gewachsen und bietet rund 160 Personen in der Erwachsenenhilfe Unterstützung im Alltag.

www.prodono.de