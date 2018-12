Source: Neuer Online-Shop



Pünktlich zum Jahreswechsel hat Source, Wiesbaden, seinen Online-Shop einem Relaunch unterzogen. Der neue Webauftritt im modernen Design präsentiert sich mit praktischen Features, die werbenden Unternehmen die Suche nach dem passenden Werbeartikel erleichtern. So kann jetzt zusätzlich zu den Domains für Deutschland und England auch bequem der Schweiz in der Auswahl aus über 100.000 Produkten gestöbert werden, da die Währung beim Wechsel automatisch an das jeweilige Land angepasst wird. Artikelpreise können auch inkl. Veredelungskosten online berechnet und Angebote bequem als pdf-Datei heruntergeladen werden. Durch die verbesserte Navigation lassen sich zudem Artikel in den jeweiligen Themengebieten schneller finden. Einen Überblick über aktuelle Bestseller und Highlights sowie erste Inspirationen erhalten Besucher der neuen Internetpräsenz bereits auf der Startseite.

https://www.source-werbeartikel.com