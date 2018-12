UpReach: Umfrage zu Giveaways

Das Berliner Start-up UpReach hat im Oktober 2018 eine Umfrage zum Thema Giveaways durchgeführt und bei 485 Teilnehmern nachgefragt, wie individuelle Produktproben ankommen und wann Kunden für Präsente Schlange stehen. Laut Umfrageergebnis stehen Giveaways auf der Beliebtheitsskala weit oben: 69% der Befragten gaben an, dass sie veredelte Produkte zu Hause als Dekoration verwenden würden. Allerdings haben nur 6% im letzten Jahr einen individualisierten Artikel erhalten.

In der Umfrage wurde außerdem abgefragt, wie Promotionaktionen aussehen sollten. Beliebt sind kostenlose Aktionen (72%), die ansprechend umgesetzt wurden (64%) und nicht viel Zeit in Anspruch nehmen (59%). Entscheidend für den Kampagnenerfolg ist neben dem eigentlichen Präsent außerdem die Art der Veredelung. Personalisierungen mit individuellen Freitexten (35%), Fotos (32%) und Namen (25%) kommen besonders gut an.

Die UpReach GmbH & Co. KG wurde im Oktober 2016 gegründet und hat sich auf die nahtlose Produktindividualisierung direkt am POS, auf Events oder bei Messen spezialisiert. Über ein interaktives Foto- und Videosystem, Terminals zur Datenerfassung und der Option zu Sonderdrucken können in wenigen Sekunden individualisierte Fotos, Produktetiketten, Videos oder Zeitungen im Miniformat erstellt werden.

www.upreach.com