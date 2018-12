A&O Adventstour 2018: Frisch servierte Neuheiten

Trotz Last Minute-Aufträgen für gute Kunden und privatem Geschenkemarathon steht bei Werbeartikelhändlern ein Termin in der Vorweihnachtszeit hoch im Kurs: der Besuch der A&O Adventstour. Im Rahmen der Roadshow informierten dieses Jahr zwei Wochen lang 23 Werbeartikellieferanten an insgesamt sieben Standorten – jeweils von 13 bis 18 Uhr – über Trends und Neuheiten. Der Ausstellertross setzte sich zusammen aus Artihove, Brennerei Betz, Esquire, Infoplus, Inspirion, Joytex, Magna sweets, Maica, Nestler-matho, Niederegger, Orcas, Pixika, Premo, Protrade, Ritter-Pen, Samsonite, Sanders Imagetools, Snap, SND, team-d, Troika, Vossen und Xindao. Im Anschluss an die Produktpräsentationen lud das eingespielte Team zum gemeinsamen Abendessen ein, wobei der servierte Gänsebraten traditionell das Ende der Schonzeit für das beliebte Federvieh einläutete.

Ebenso wie die Nachsicht für Gänse mit dem Start der Tour jäh endete, war auch die Ruhephase für Neuheiten vorbei. Frisch den Ideenschmieden der Lieferanten entsprungen, ging es für neu entwickelte Artikel und innovative Produkterweiterungen zunächst am 26. November nach Mainz, bevor die Roadshow in Stuttgart, München und Erlangen haltmachte. In der zweiten Woche zog es die Lieferanten samt ihrer Sortimente nach Norden. Auf den regulären Termin in Hamburg folgte am Tag darauf ein Zusatztermin in der Hansestadt, bei dem die Neuheiten zwischen 9 und 15 Uhr bei einem rustikalen Frühstück präsentiert wurden. Nach einer Stippvisite in Gütersloh endete die Adventstour schließlich am 6. Dezember in Moers. Nach Veranstalterangaben konnten die Aussteller an jeder Station mind. 100 Besucher begrüßen, genaue Zahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 382 (30. Januar 2019).

// Jasmin Oberdorfer

www.adventstour.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media