cameo Laser: Schnuppertage im Januar

„Schnuppern, Staunen, Ausprobieren“ – so lautet das Motto der kostenlosen, unverbindlichen cameo Laser-Schnuppertage, die regelmäßig in den Kompetenz-Zentren der cameo Laser Franz Hagemann GmbH, Stuhr, ausgerichtet werden. Die nächsten Seminare finden am 10. Januar 2019 im Kompetenz-Zentrum und Service-Stützpunkt Berlin und am 17. Januar im Kompetenz-Zentrum Ost in Leipzig statt, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Interessierte können bei den Veranstaltungen die Lasertechnik live erleben und selbst testen. Wer möchte, lernt die Anwendungsmöglichkeiten an eigenen, mitgebrachten Materialien kennen oder nutzt Werkstücke von cameo Laser. Anregungen für Laseranwendungen runden die praxisorientierten Seminare ab. Die Besucher erhalten zudem den kostenlosen cameo-Starterguide – einen Leitfaden zur Gründung eines eigenen Lasergravur-Unternehmens. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldungen sind über die Website möglich.

www.cameo-laser.de