Promotional Gift Award 2019: 44 Gewinner

Die Sieger des Promotional Gift Award 2019 stehen fest: 44 Produkte und Kampagnen im Bereich haptischer Werbung dürfen sich mit dem begehrten Design- und Kommunikationspreis aus dem Hause WA Media schmücken. Ob das Tattoo, das seine Botschaft erst beim Übertragen auf die Haut sichtbar werden lässt, das Feinkost-Sortiment aus überschüssigem Obst und Gemüse, das Mainzelmännchen im Astronauten-Look oder das Akquise-Mailing, das Blut, Schweiß und Tränen in Form beschrifteter Tinte anbietet – die Verschiedenheit der Preisträger zeigt wieder einmal den Facettenreichtum und die Kommunikationsstärke von Werbeartikeln.

Um aus den 193 Einsendungen die Gewinner ermitteln zu können, hatten die Juroren Michael Mätzener (diewerbeartikel gmbh), Ulrike Müßigbrodt (Henkel), Michael Scherer (WA Media), Nadja Trumm (Volkswagen Zubehör), Michael Witzorrek (merchandise.blog), Martin Zettl (marke|ding|) und Jürgen Zimmer (Mast-Jägermeister) am 10. und 11. Dezember 2018 alle Hände voll zu tun, bevor anschließend per Punktevergabe die Sieger aus den sieben Kategorien Streuartikel, Kommunikatives Produkt, Sonderanfertigung, Best Practice, Merchandising, Premiumprodukt und Veredelungstechnik auserkoren werden konnten. Zusätzlich wurde ein Sonderpreis „Präsentation“ vergeben.

Die Liste aller Gewinner des Promotional Gift Award 2019 finden Sie hier.

Die Preisverleihung des Promotional Gift Award 2019 findet am 20. März 2019 auf der HAPTICA® live ‘19 im World Conference Center Bonn statt. Dort werden auch alle Gewinnerprodukte in einer eigenen Ausstellung zu sehen sein. Im Detail vorgestellt werden sie zudem in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 382 (30. Januar 2019).

www.promotionaward.com

Fotos: Andrea Bothe (10), Anik Ginet Servais (10); © WA Media GmbH