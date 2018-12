Stricker: Zwei neue Account Manager

Paul Stricker, P-Murtede, erweitert mit zwei Neuzugängen seine Präsenz in Benelux und auf dem Balkan. Als Account Manager für den belgischen und niederländischen Markt neu im Team ist Hendrik Koemans, der über 16 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche verfügt. Account Manager Nikola Malidžan, der ebenfalls bereits in der Branche etabliert ist, verantwortet den Vertrieb in den Balkanländern. Beide Neuzugänge betreuen ab sofort Kunden von Stricker in den jeweiligen Märkten vor Ort und erhalten dabei Unterstützung vom Backoffice-Team.