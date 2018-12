eurolaser: Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb

Wie eine deutschlandweite Studie des Wirtschaftsmagazins Capital herausgefunden hat, gehört eurolaser, Lüneburg, zu den besten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Der führende Hersteller von CO 2 -Lasermaschinen zum Schneiden und Gravieren von Nichtmetallen konnte in fünf untersuchten Kriterien ein Gesamtergebnis von vier Sternen erzielen und ist damit – neben namhaften Unternehmen wie Airbus und Velux – einer der besten Ausbilder für das duale Studium am Bildungsmarkt.

Das Ergebnis macht eurolaser-Geschäftsführer Matthias Kluczinski und das gesamte Team stolz, denn die Betreuung im Betrieb, die innovativen Lernmethoden und die Erfolgschancen wurden besonders hoch bewertet. „Wer sich intensiv um die Aus- und Weiterbildung kümmert, der steigert nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit, sondern gewinnt auch Persönlichkeiten für sich. Nachwuchskräfteförderung wird gerade in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels immer wichtiger“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

