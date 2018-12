Verticas: Besuch der Agentur für Arbeit

Anfang Dezember d.J. besuchte eine siebenköpfige Delegation der Bundesagentur für Arbeit den Wiesbadener Fullservice-Dienstleister für Werbe- und Merchandisingartikel Verticas, um sich ein Bild von der Ausbildungsoffensive des Unternehmens zu machen. Seit über 15 Jahren bietet Verticas jungen Menschen einen Einstieg in die Berufswelt und legt dabei besonderes Augenmerk auf ein umfangreiches, spannendes und ganzheitliches Ausbildungsprogramm. „Die Ausbildung von eigenem Nachwuchs gehört zu den Grundprinzipien unserer Agentur“, erklärt Steffen Weigand, Geschäftsführer von Verticas. „Auf diese Weise können wir unseren künftigen Mitarbeitern die Vielfalt und Komplexität einer Fullservice-Agentur von Anfang an vermitteln, diese bedarfsgerecht in allen Bereichen ausbilden und dem Fachkräftemangel erfolgreich entgegenwirken.“ Dass das Engagement gut ankommt, erfuhr die Delegation der Bundesagentur für Arbeit in Gesprächen mit den Azubis, die sich besonders begeistert von der Verantwortung gezeigt hätten, die sie u.a. bei der Bespielung des Instagram-Channels „Verticas Youngsters“ übertragen bekämen.

www.verticas.de