GWW-Newsweek 2019: Termine für Februar und Mai stehen fest

Deutlich früher als in den vergangenen Jahren startet die Newsweek 2019 bereits im Februar. Allerdings zogen die Veranstalter, der GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.), lediglich zwei Termine an einem Standort vor, alle weiteren Stationen liegen im Mai.

Die Auftaktveranstaltung findet am 19. Februar in der Historischen Stadthalle in Wuppertal statt. Einen Tag später folgt auf vielfachen Wunsch seitens des Handels ein Fachbesuchertag, auf dem sich ausschließlich Werbeartikelberater über Neuheiten und Trends aus dem Bereich haptischer Werbung informieren können. Darüber hinaus bindet der GWW den Termin in seine für Februar 2019 vorgesehene Mitgliederversammlung ein.

Vom 6. bis zum 16. Mai haben Werbeartikelagenturen dann in sieben weiteren deutschen Städten die Gelegenheit, gemeinsam mit ihren Kunden aus der Industrie den direkten Dialog mit Werbeartikellieferanten zu suchen, ausgewählte Produkte in Augenschein zu nehmen und Kontakte zu knüpfen. Dabei bieten die Roadshowtermine einen abwechslungsreichen Mix aus altbewährten Standorten und neuen Locations. Unter der Ägide des Schweizer Branchenverbandes Promoswiss tagt außerdem am 22. Mai zum zweiten Mal die Promoswiss Newsweek in der Umweltarena Spreitenbach nahe Zürich. Am Tag zuvor richtet der Schweizer Verband hier sein traditionelles PSF Forum aus, das ebenso wie der Wuppertaler Fachbesuchertag Werbeartikelberatern vorbehalten ist.

Zwar habe man, so der GWW, den Tourtermin in Wuppertal v.a. deshalb vorverlegt, weil im Mai keine geeigneten Locations verfügbar waren. Mit dem Februartermin trage man aber auch dem in den zurückliegenden Jahren häufig geäußerten Wunsch nach einem früheren Beginn der Veranstaltungsreihe zumindest ansatzweise Rechnung.

Auf der Website des GWW findet sich ein Anmeldebereich für Werbeartikelberater.

www.newsweek-info.de

Fotos: Archiv WA Media, © WA Media