GK Handelsplan: 13. Tannenbaumaktion

Weihnachtsstimmung pur herrschte am 14. Dezember 2018 bei der traditionellen Tannenbaumaktion von GK Handelsplan. Gemeinsam mit Kunden, Nachbarn und Freunden weihte die Werbeartikelagentur ihren neuen Verwaltungsstandort an der Adolf-Dembach-Straße in Krefeld ein. Insgesamt 70 Firmen mit mehr als 230 Personen wurden vom GK Handelsplan-Team in familiärer Atmosphäre empfangen und durften sich einen Tannenbaum fürs heimische Wohnzimmer aussuchen. Danach blieb genug Zeit, um mit der Familie am Lagerverkauf oder Kinderbasteln teilzunehmen. Für bleibende Erinnerungen sorgte eine Fotoaktion. Kundenbeziehungen vertiefte GK Handelsplan mit Gesprächen am Glühweinstand und persönlichen Büroführungen durch die weihnachtlich dekorierten neuen Räumlichkeiten des Unternehmens.

www.gkhandelsplan.de

Bildquelle: GK Handelsplan GmbH