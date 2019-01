KW open launcht Werbeartikelmesse

Am 6. Juni 2019 feiert KW open, A-Hohenems, im Rahmen der Dienstleistungsbörse Marketing & Kommunikation am österreichischen Messestandort Dornbirn in Vorarlberg mit einer eigenen Werbeartikelmesse Premiere. Auf dem nach Veranstalterangaben ersten Event dieser Art im Dreiländereck von Österreich, der Schweiz und Deutschland werden rund 750 Messebesucher aus allen Branchen erwartet. Den Gästen aus diesen starken Wirtschaftsräumen soll ein professioneller Einblick in den Bereich haptische Werbung geboten werden. Geplant ist ein Volumen von rund 40 Ausstellern, die mit ihrem Messeauftritt Kontakt zu einem interessanten Kundenkreis mit hohem Umsatzpotenzial aus Vorarlberg und Umgebung erhalten. Als Organisationspartner konnte KW open Martin Zettl gewinnen, Organisator der marke|ding| in Österreich und der Schweiz.

www.dienstleistungsboerse.messedornbirn.at

www.kwopen.com