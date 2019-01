PSL Europe vertritt Plastoria

Seit dem 1. Januar 2019 ist PSL Europe, NL-Zoetermeer, neuer Vertriebspartner von Plastoria, B-Brüssel, in der D-A-CH-Region. PSL Europe ist seit fast 20 Jahren als Spezialist für elektronische Werbeartikel im europäischen Markt für haptische Werbung aktiv.

„Wir freuen uns sehr auf unsere Kooperation mit PSL und hoffen auf eine erfolgreiche und dauerhafte Partnerschaft“, erklärt Lionel Wajs, CEO von Plastoria. Das belgische Unternehmen wurde in den letzten zwei Jahrzehnten im D-A-CH-Raum von der Walter Twistel GmbH & Co. KG, Bielefeld, vertreten, die sich künftig stärker auf andere Geschäftsbereiche konzentrieren will.

Plastoria entwickelt und produziert Luxusaccessoires für den Retail- und Werbeartikelmarkt unter den Labeln international bekannter Marken wie Hugo Boss, Cerruti 1881, Nina Ricci, Cacharel, Ice Watch und Christian Lacroix.

www.plastoria.com

www.pslworld.com