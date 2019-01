Expansion bei S&P Werbeartikel

Pünktlich zu Jahresbeginn stellt S&P Werbeartikel, Meerbusch, die Weichen für weitere Expansions-Schritte. So wird das Büro in Porta-Westfalica im Januar 2019 um zwei Neuzugänge ergänzt – allen voran Christoph Sunderbrink. Der 33-jährige Branchenkenner war bislang auf Lieferantenseite ein bekanntes Gesicht im Außendienst und übernimmt jetzt die Leitung des Standorts als Geschäftsführer-Gesellschafter. Komplettiert wird das Team der Außenstelle durch Katrin Hitzemann. Auch sie gilt als Expertin in der Werbeartikelbranche und wird künftig im Innendienst für Vertrieb und Auftragsabwicklung verantwortlich sein.

Ebenfalls ab Januar d.J. wird Claudia Franke, geschäftsführende Gesellschafterin der H&P Werbe-Service GmbH aus Ratingen, ihre Projekte in strategischer Zusammenarbeit mit S&P Werbeartikel betreuen. „Nach über 30 Jahren im Werbeartikelgeschäft habe ich mich entschlossen, mit Synergien unter Kollegen einen neuen Schritt zu gehen“, so Franke. „Ab Januar greife ich auf die guten Strukturen des gewachsenen Teams von S&P zurück. Dadurch weiß ich meine Kunden und mich in guten Händen.“