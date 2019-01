KIW: Treffen im Dezember

Am 5. Dezember 2018 fand in Bielefeld ein Treffen der Konferenz innovativer Werbemittelberater (KIW) statt, bei dem als eine der ersten konkreten Maßnahmen für 2019 ein professionelles Vertriebsseminar beschlossen wurde. Das für das späte Frühjahr 2019 geplante Seminar soll als erste gemeinsame Aktivität die Professionalisierung der eigenen Vertriebsaktivitäten und die Erschließung neuer Absatzkanäle thematisieren, um die Werbeartikelunternehmen und ihre Mitarbeiter stärker mit innovativen Marketingmaßnahmen vertraut zu machen und so die eigene Marktposition weiter zu stärken und auszubauen. Außerdem wurde der Wunsch nach einer klassischen Messeveranstaltung im Frühjahr laut, die sich ausschließlich mit den Belangen und Teilnehmern innerhalb der Werbeartikelbranche auseinandersetzt.

Auch das Thema Digitalisierung wurde intensiv diskutiert. So tauschte man sich rege über die Vorteile und Risiken einer fortschreitenden Digitalisierung, die den Markt zusätzlich durch branchenfremde Anbieter unter Druck setzt, aus. Die Entwicklungen werde man weiter beobachten und im gemeinsamen Austausch die Chancen ausloten und nutzen.

Zur Konferenz der innovativen Werbemittelberater (KIW) zählen neben der DIE6 auch die Zusammenschlüsse Creativteam, IdeenPlusMarken, Impressiv und Wilde 13 sowie weitere professionelle Werbeartikelberater, insgesamt mehr als 60 Unternehmen. Zielsetzung der Initiative ist es, die Interessen der klein- und mittelständischen Werbeartikelunternehmen zu wahren und gemeinsam auf grundlegende Veränderungen im Werbeartikelmarkt zu reagieren.