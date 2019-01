Aus Lediberg wird Castelli

Die Lediberg GmbH mit Sitz in Lemgo firmiert seit Januar 2019 unter dem Namen Castelli GmbH. Mit der Umfirmierung einher geht eine neue Zukunfts- und Wachstumsstrategie, zu der u.a. der Ausbau der Services für den Werbeartikelhandel und die Investition in neue Technologien für Werbung und Veredelung gehören.

Als Teil der international ausgerichteten Boost Group mit vollstufiger Produktion für Kalender, Notizbücher und Printwerbemittel in Bergamo (Italien) soll Castelli künftig als Markenbrand aufgebaut werden: „‚Made in Italy’ steht für Kreativität, Eleganz und Qualität. Der neue Name unterstreicht das einzigartige Design und die auf Wachstum und Service ausgerichteten Ziele im starken Verbund der Boost-Group“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

www.lediberg.de