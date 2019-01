Geiger kauft EMC

Die im britischen Hayes, Middlesex, ansässige Werbeartikelagentur GeigerBTC, ein Tochterunternehmen des US-amerikanischen Geiger-Konzerns, hat die Übernahme des in London ansässigen Unternehmens EMC Advertising Gifts bekanntgegeben und will damit eigenen Angaben zufolge seine Expansionsstrategie in Großbritannien und Europa weiter vorantreiben.

EMC wurde 1966 gegründet und gehört zu den bekanntesten Werbeartikelhändlern in Großbritannien. „Wir freuen uns sehr, Teil von Geiger BTC und des globalen Netzwerkes von Geiger zu werden“, sagt Simon Kay, Managing Director von EMC. „Unsere Unternehmen teilen ähnliche Werte und Kulturen. Künftig werden wir unseren internationalen Kunden einen erweiterten Service bieten können.“

www.geiger.com