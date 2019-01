Kaldenbach Group erweitert Geschäftsleitung

Seit dem 1. Januar 2019 leitet Christoph Bauer in der Position des Geschäftsführers gemeinsam mit Marco Kaldenbach die Kaldenbach Group, Hersbruck. Darüber hinaus agiert der Vertriebsexperte als Geschäftsführer für den Bereich Fulfillment und verantwortet den Vertriebsbereich der Gruppe. Bauer verfügt über zehn Jahre Erfahrung in mittelständischen Unternehmen und ist seit Ende 2008 im Bereich Werbeartikel und Accessoires aktiv, u.a. als Vertriebsleiter sowie als Partner für das Produktsourcing in China. Zuletzt hatte er eine leitende Position in den Bereichen Fulfillment und Import inne.

„Mit Christoph Bauer haben wir einen erfahrenen Vertriebsexperten für die Kaldenbach Group gewonnen, auf dessen Kenntnisse wir vertrauen und von dessen Erfahrungen wir zweifelsohne profitieren werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe“, so Marco Kaldenbach, Geschäftsführer der Kaldenbach Group. Kaldenbach trägt weiterhin die Verantwortung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens, für Produktentwicklung, die Gründung von strategischen Allianzen und Kooperationen sowie die Bereiche PR und Marketing.

www.kaldenbach.com