Lanybook übernimmt Händlerbetreuung wieder selbst

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 hat Lanybook, Worms, nach vielen Jahren der Zusammenarbeit mit der Lediberg Group, die Vermarktung und Händlerbetreuung in Deutschland wieder selbst übernommen. In der gemeinsamen Zeit mit Lediberg habe sich die Marke gut etablieren können, um das Wachstum jedoch weiter anzukurbeln, wolle man sich nun komplett neu positionieren, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Dabei sollen u.a. Hochwertigkeit, Innovation, Individualität und Produktgestaltung nach außen getragen werden.

Mit der Neupositionierung des auf Notizbücher, Planer und Kalender spezialisierten Unternehmens einher gehen eine Reihe von Produktneuheiten und kürzere Lieferzeiten.

www.lanybook.com