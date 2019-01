Nordstil-Winterausgabe: Auf gutem Vorjahresniveau

Vom 12. bis zum 14. Januar 2019 sorgte die Winterausgabe der Nordstil in Hamburg einmal mehr für eine steife Brise frischen Designs und gute Stimmung: 20.000 Fachbesucher aus ganz Norddeutschland und Skandinavien – und damit so viele wie im Vorjahr – orderten nach offiziellen Angaben die neuesten Produkte und holten sich kreative Impulse sowie Branchenwissen. Mit 970 Unternehmen, davon 170 Firmen aus dem Ausland, bewegte sich auch die Zahl der Aussteller in etwa auf Vorjahresniveau und untermauerte einmal mehr die Stellung der Nordstil als Branchentreff im Norden. „Die Winter-Nordstil hat wieder einmal ganz klar gezeigt: Hier ordert der norddeutsche Einzelhandel. Sowohl die sehr hohe Zufriedenheit der Aussteller als auch der Besucher und deren gestiegenes Orderverhalten belegen dies eindeutig“, resümiert Binu Thomas, Leiter der Nordstil. „Dass sich die bisher hohe Konsumneigung eintrübt, wie es die aktuelle Verbraucherumfrage des Handelsverbandes Deutschland ergibt, hatte keinen negativen Einfluss: Attraktive Produkte mit neuestem Design finden immer ihre Kunden“, bestätigt Thomas Grothkopp vom Handelsverband Wohnen und Büro.

Die Nordstil präsentiert ein umfassendes Produktangebot, gegliedert in die Bereiche Haus & Garten, Stil & Design, Geschenke & Papeterie, Souvenirs sowie Schmuck & Mode. Im Bereich Wohnen dominiert aktuell der sog. Slow Living-Trend, der dem Wunsch nach Gemütlichkeit u.a. mit natürlichen Materialien wie Holz, Leder, Leinen oder Korbgeflecht entspricht. Bei den Farben setzen sich immer mehr Rosétöne durch, bei den Mustern dominieren nach wie vor tropische Motive, und bei den Trendtieren haben Faultier und Flamingo weiterhin die Nase vorn.

Die nächste Ausgabe der Nordstil findet vom 27. bis zum 29. Juli 2919 statt.

Bildquelle: Messe Frankfurt