SPS wird PF Concept UK Ltd

Nach der Übernahme der SPS EU Ltd durch PF Concept im Dezember 2017 ist das britische Unternehmen nun als PF Concept UK Ltd Teil von PF Concept geworden. Im Zuge der Verschmelzung investiert PF Concept erheblich in den Standort Großbritannien, um die Kapazität vor Ort zu erhöhen. PF Concept und SPS kombinieren ihre umfangreichen Produktsortimente zu einer einzigen Kollektion mit Produkten beider Unternehmen. Das britische Vertriebsteam sowie der lokale Kundenservice von PF Concept wurden an die SPS-Produktionsstätte in Blackpool verlegt. An der Spitze des PF Concept UK-Teams steht Phil Morgan, Tracey Bowen leitet die Bereiche Sales und Marketing.

„Mit einem zusammengeführten Team, neuen Produkten, einer neuen Produktionsstätte und neuem Equipment gehen wir als Unternehmen große Schritte voran, wovon unsere Kunden massiv profitieren“, so Bowen. Morgan fügt hinzu: „PF Concept ist für ein fantastisches Produktsortiment und kurze Lieferzeiten, SPS für hochwertige Produkte ‚made in Britain‘ bekannt. Im Zuge der hohen Nachfrage nach wiederverwendbarer Drinkware sind wir stark gewachsen, und dank der jüngsten Investitionen sind wir bestens aufgestellt, um diese Nachfrage im britischen und europäischen Markt weiterhin bedienen zu können.“

Das Unternehmen plant die Erweiterung seiner Produktionsstätte in Blackpool um weitere 2.700 qm. Dort soll eine Druckerei installiert werden, die zusätzliche Kapazitäten und eine Reduktion der aktuellen Lieferzeiten ermöglicht. Darüber hinaus hat PF Concept kürzlich den Haftnotizen-Spezialist Paper Innovation übernommen. Der Launch einer umfangreichen, in Blackpool produzierten Haftnotiz-Kollektion ist für das erste Quartal 2019 geplant.

www.pfconcept.com