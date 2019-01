Rastal ehrt Jubilare

Am 7. Dezember 2018 hat Rastal, Höhr-Grenzhausen, bei einer Feier im Keramikmuseum langjährige Mitarbeiter mit einer Betriebszugehörigkeit von zehn, 20, 25, 30, 35, 40 und sogar 45 Jahren geehrt. Im Rahmen des Festaktes dankte Rastal-Geschäftsführer Raymond Sahm-Rastal den Jubilaren und würdigte ihr Engagement für das Unternehmen: „Was Rastal heute ist, verdankt es nicht zuletzt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier am Standort Höhr-Grenzhausen.“

In diesem Jahr feiert Rastal zudem sein 100-jähriges Jubiläum, das u.a. mit der Sonderausstellung „100 Jahre Rastal“ vom 7. April bis zum 10. Juni 2019 im Keramikmuseum Höhr-Grenzhausen gewürdigt wird. Gegründet wurde der Glas- und Veredelungsspezialist von Eugen Sahm, dem Großvater von Raymond Sahm-Rastal. „Wir haben in unserer Branche Maßstäbe gesetzt und nehmen in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle ein. Mit Innovationsgeist und Leidenschaft streben wir danach, unsere Stellung im Markt weiter auszubauen und unsere Qualitätsansprüche noch zu übertreffen. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig unser Versprechen für die kommende Generation“, so der heutige Geschäftsführer.

www.rastal.com