HAPTICA® live ’19: Saubere Sachen im Vortragsprogramm

Manche Dienstleistungsunternehmen nimmt man als Verbraucher v.a. dann zur Kenntnis, wenn sie ihren Job mal nicht reibungslos machen – z.B. Entsorgungsbetriebe. Sie sorgen dafür, dass Städte nicht im Müll versinken, öffentliche Wege und Plätze frei bleiben von Schmutz oder Schnee und Abfallstoffe in Haushalten und Betrieben sachgerecht recycelt werden. Neben dieser zentralen Aufgabe haben es sich viele Entsorger auf die Fahnen geschrieben, Bürger für Themen wie Müllvermeidung und Recycling zu sensibilisieren. Eine Aufgabe v.a. für das Marketing – und ein Thema im Vortragsprogramm der HAPTICA® live ’19 am 20. März im World Conference Center Bonn. In ihrem Vortrag „Restmüll, Räuchermännchen, Reportagen: Saubere Sache(n) im Marketing der EDG“ stellen Melanie Sarabi-Darian und Sandra Dräger um 10.30 Uhr auf der Bühne des WCCB das haptische Marketing der EDG Entsorgung Dortmund vor. Ergänzend zu den Produkten und Ideen von mehr als 190 Ausstellern ist das Vortragsprogramm ein wichtiger Bestandteil des anwendungsfokussierten Konzepts der „Erlebniswelt Haptische Werbung“.

Die HAPTICA® live ‘19 öffnet am 20. März 2019 von 09.00 bis 17.30 Uhr ihre Tore im World Conference Center Bonn. Sie richtet sich an Werbeartikeleinkäufer, -händler, Marketingentscheider und Werbeagenturen und liefert an einem Tag und in konzentrierter Form Anregungen für den praktischen Einsatz gegenständlicher Werbung. Die Ausstellung der Gewinnerprodukte des Promotional Gift Award 2019 gehört dabei ebenso zu den Inspirationsquellen wie die Best Practice-Show, in der erfolgreich umgesetzte Kampagnen mit haptischen Elementen vorgestellt werden.

www.haptica-live.de

Fotos: © EDG Entsorgung Dortmund