Magna sweets: Drei neue Kräfte

Magna sweets, Moorenweis, heißt drei neue Mitarbeiter im Team willkommen: Ab sofort unterstützt Alexander Winter den Werbesüßigkeitenspezialisten als neuer Einkaufsleiter. Winter war zuvor Einkaufsleiter bei Inter Werbung und ist seit 2004 in der Werbeartikelbranche tätig. Als neue Außendienstmitarbeiterin übernimmt Johanna Jander-Fricke für Magna Sweets künftig den Norden. Sie ist seit 20 Jahren im Markt haptischer Werbung aktiv und vielen in der Branche aus ihrer Zeit bei Infoplus Blindow bekannt. Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing bei verschiedenen Unternehmen und in diversen Branchen bereichert jetzt außerdem Christina Gradl das Magna sweets-Team als neue Marketingspezialistin.

www.magna-sweets.de