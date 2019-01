Arpe investiert in Strickmaschine

Arpe Barcelona hat am Standort Arenys de Munt in eine neue Rundstrickmaschine von CanMartex investiert und stellt so die kontinuierliche Verbesserung seiner Produktionskapazitäten sicher. Die Neuanschaffung soll künftig Double-Knit-Meshgewebe fabrizieren, verfügt über 90 Strickköpfe sowie einen Durchmesser von 32″ und erweitert den Maschinenpark des auf Mikrofaserartikel spezialisierten Unternehmens auf acht Maschinen. Alle Produktionsschritte – von der Stoffherstellung bis zur Veredelung – erfolgen bei Arpe Barcelona unter einem Dach.

www.arpebarcelona.com