Sprintis: Neue Abteilung Business Development und Marketing

Ab dem 1. Februar 2019 verantwortet Maximilian Cromme den Aufbau der Abteilung Business Development und Marketing bei der Sprintis Schenk GmbH & Co. KG, Würzburg. Ziel der neu gegründeten Abteilung ist die Entwicklung und Optimierung des Produktsortiments, dabei sollen neue Produkte eingeführt und neue Märkte erschlossen werden. Aktuell ist Sprintis im deutschsprachigen Raum und den Benelux-Ländern aktiv. Die bisher bestehende Marketingabteilung wird in die neu geschaffene Abteilung integriert.

Cromme (32) verfügt über einen Master of Science und hat zuvor den Aufbau des E-Commerce-Business in einer Aktiengesellschaft im Bereich Konsumgüter und Handel verantwortet. „Wir wachsen seit Jahren konstant durch die Erschließung neuer Produktfelder. Ab der jetzigen Unternehmensgröße ist es notwendig, eine eigene Abteilung dafür zu schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit von Sprintis zu gewährleisten. Wir freuen uns, mit Maximilian Cromme einen erfahrenen Teamleiter für das Themengebiet Business Development und strategisches Marketing gefunden zu haben“, so Sprintis-Geschäftsführer Christian Schenk. Die Schaffung der neuen Abteilung gehe mit einer Erweiterung der Bürogebäude und Palettenplätze einher, um Sprintis für die Zukunft aufzustellen.

Das Sortiment von Sprintis bietet von Buchschrauben bis zu Werbetechnikartikeln alles rund um das Thema Druckerei- und Werbemittelbedarf. Sonderanfertigungen ergänzen das Angebot von über 3.500 Artikeln. Zahlreiche Produkte können nach Kundenwunsch gefertigt und auch bedruckt werden.

www.sprintis.de