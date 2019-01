Stabilo: Customer Service unter neuer alter Leitung

Seit Jahresbeginn ist Marion Ellger zurück aus der Elternzeit und leitet wieder den Customer Service bei Stabilo Promotion Products, Heroldsberg. Ellger (ehemals Kastl) ist bereits seit 2011 in unterschiedlichen Funktionen für Stabilo Promotion Products tätig. Die Teamleitung des Customer Service liegt seit 2015 in ihrem Verantwortungsbereich, Ende 2017 verabschiedete sie sich in die Elternzeit und übergab ihre Position bis Anfang Januar 2019 in die Hände von Sandra Berber.

