Promotion Trade Exhibition: Gute Stimmung

Vom 23. bis zum 25. Januar d.J. ging in der Halle 3 der Fiera Milano City die 19. Ausgabe der Promotion Trade Exhibition – PTE über die Bühne. Organisiert wurde die Veranstaltung nun bereits im dritten Jahr von der Fiera Milano selbst, die die PTE 2016 vom Gründer der Messe, dem italienischen Verlagshaus O.P.S., gekauft hatte.

Mehr als 160 Aussteller präsentierten sich nach offiziellen Angaben den Fachbesuchern auf zwei Arealen, die mit Teppichboden in Orange – Anbieter haptischer Werbung – und Blau – Veredelungstechniken bzw. -maschinen – kenntlich gemacht wurden. Gezeigt wurde an z.T. aufwendig und CI-gerecht gestalteten Ständen das gesamte Spektrum gegenständlicher Werbung. Es präsentierten sich sowohl international agierende Generalisten als auch Spezialisten, z.T. auch aus verschiedenen europäischen Ländern. Es herrschte v.a. am zweiten Tag eine betriebsame Atmosphäre, die Aussteller führten gute Gespräche und lobten i.d.R. sowohl Qualität als auch Quantität der Besucher und die gute Organisation.

Genaue Besucherzahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Augenscheinlich dürfte aber, da v.a. der zweite Tag sehr stark frequentiert wurde, die Besucherzahl des Vorjahres erreicht, wenn nicht übertroffen worden sein (2018: 4.689 Besucher). Messebegleitend gab es ein umfangreiches Seminar-, Schulungs- und Vortragsprogramm v.a. zu Werbeanbringungstechniken im pte lab-Bereich, das von Experten der jeweiligen Techniken geleitet wurde.

Die 20. Ausgabe der Veranstaltung findet vom 22. bis zum 24. Januar 2020 erneut in der Fiera Milano City statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 383 (27. Februar 2019).

// Michael Scherer

www.promotiontradeexhibition.it

Fotos: Michael Scherer, © WA Media