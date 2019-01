HAPTICA® live ’19: Vortrag von Fisherman’s Friend

Die Marke Fisherman’s Friend ist mehr als 150 Jahre alt und hat sich bei uns v.a. durch den Claim „Sind sie zu stark, bist Du zu schwach“ ins kollektive Konsumentengedächtnis eingebrannt. Events wie der StrongmanRun unterstützen das toughe Image der Halsbonbonmarke – die heute allerdings eine große Geschmacksvielfalt mit z.T. weit weniger scharfer Sorten anbietet und im Marketing daher seit 2017 einen etwas anderen Blick auf das Thema „Stärke“ wirft. Wie man eine Weltmarke mit Charakter und Fun-Faktor durch die Zeiten führt und welche Rolle dabei gegenständliche Werbeträger spielen, erklärt Michael Geiseler, Regional Business Manager D-A-CH bei Fisherman’s Friend, in seinem Vortrag auf der HAPTICA® live ‘19 um 13.30 Uhr auf der Bühne des World Conference Center Bonn.

Die HAPTICA® live ‘19 öffnet am 20. März 2019 von 09.00 bis 17.30 Uhr ihre Tore. Mehr als 190 Aussteller präsentieren Werbeartikeleinkäufern, -händlern, Marketingentscheidern und Werbeagenturen ihre neuen Produkte und Ideen. Anregungen für den praktischen Einsatz haptischer Werbung liefern neben dem Vortragsprogramm (u.a. mit den Berliner Verkehrsbetrieben, dem VfB Stuttgart und der EDG Entsorgung Dortmund) auch die Ausstellung der Gewinnerprodukte des Promotional Gift Award 2019 sowie die Best Practice-Show, in der erfolgreich umgesetzte Kampagnen mit haptischen Botschaftern vorgestellt werden.

www.haptica-live.de

Fotos: © Fisherman’s Friend