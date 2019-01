Schülbe Werbemittel: Hier wird geshoppt!

Wer Informationen und Inspirationen rund um das Thema gegenständliche Werbung suchte, steuerte am 29. Januar 2019 den Nürnberger Flughafen an. Denn im Mövenpick Meet & Dine Konferenz Center im 1. Obergeschoss der Abflughalle 1 richtete Schülbe Werbemittel, Röthenbach a.d. Pegnitz, seine 26. Werbeartikelmesse aus. Gemeinsam mit 25 Lieferantenpartnern präsentierte das in zweiter Generation geführte Familienunternehmen sowohl Bestands- als auch Neukunden aus Industrie und Marketing Produkthighlights aus dem Bereich der haptischen Werbung – vom Streuartikel für den Messeauftritt über Giveaways für das kommende Firmenevent und Premiumpräsenten für Geschäftspartner bis hin zum innovativen Gadget für den Einsatz im Außendienst.

Neben Produktideen standen konkrete Umsetzungsbeispiele im Fokus. So fanden sich an den Ständen extra für die Messe veredelte Artikel. Passend zum Veranstaltungsmotto „Die Zukunft gehört den Ideen“ fanden die kleinen Aufmerksamkeiten als Ideengeber für zukünftige Kampagnen schnell den Weg in die als „Ideenshopper“ betitelten Messetaschen der Besucher. Offizielle Besucherzahlen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest, rege Betriebsamkeit im Ausstellungsareal und viel Lob seitens der Lieferanten für die Organisation und die Qualität der Besucher sprechen jedoch für den Erfolg des Events.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 383 (27. Februar 2019).

// Jasmin Oberdorfer

www.schuelbe.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media