ASS verzeichnet Rekordjahr

Die Spielkartenfabrik Altenburg/ASS Altenburger vermeldet mit einem Umsatz von knapp über 30 Mio. Euro Rekordzahlen für 2018. Demnach konnte das Volumen in den drei Geschäftsbereichen Consumer Products (Handel), Promotional Services (Werbung) und Games Manufacturing Services (Verlagsproduktion) um 7% in der Kartenproduktion und um 42% in der Komplettspieleproduktion zulegen. Treiber dieser positiven Entwicklung seien einerseits der aktuelle Boom in der Spieleszene, für die ASS Altenburger im Geschäftsbereich Games Manufacturing Services als Produzent tätig ist, andererseits erfolgreiche Promotionaktionen, wie z.B. die Weihnachtsaktion der Rewe Group, für die Millionen Kartendecks der Marken Uno, Monopoly Deal und Co. produziert wurden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Im Handelssortiment setzte das Unternehmen hauptsächlich auf den Auf- und Ausbau neuer Spielkartenserien wie „SpielKarten! – Die Kartenspielesammlung“ sowie den Vertrieb der Spiele von Lookout Spiele und Rio Grande Games.

www.spielkarten.com