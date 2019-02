Inhouse2: IVM Sign Tex wird Partner

B ei der kommenden Ausgabe der Inhouse2 wird Veranstalter L-Shop-Team, Dortmund, von der IVM Sign Tex GmbH, Emsdetten, unterstützt: Wenn vom 26. bis zum 28. März 2019 im Rahmen der Fachhandelshausmesse in Bochum 100 internationale Aussteller aus den Bereichen Textil sowie Werbetechnik und Digitaldruck aufeinandertreffen, ist mit dem neuen Kooperationspartner ein weiterer Gastgeber vor Ort, der sich als Fachgroßhändler im Bereich Textilveredelung, Sublimationsdruck und Werbetechnik einen Namen gemacht hat.

Nach dem Motto „Entdecken und Erleben. Inspirieren und Kommunizieren“ erfahren Besucher der Inhouse2 alle zwei Jahre viel Wissenswertes rund um die neuesten Trends und Techniken aus der Textilbranche und Werbetechnik, Digital- und Siebdruck. Neben der Möglichkeit, Vorträge zu verfolgen, bietet die Messe in der Bochumer Jahrhunderthalle an drei Tagen eine entspannte Atmosphäre und die notwendige Zeit, um in Ruhe Gespräche zu führen.

http://inhousehochzwei.de

Bildquelle: L-Shop-Team GmbH